Франция призывает все стороны на Донбассе прекратить огонь и отвести тяжелое вооружение

Министерство иностранных дел Франции призывает все стороны на Донбассе прекратить огонь и отвести тяжелое вооружение от линии соприкосновения.

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Об этом сегодня в Париже заявил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Французской Республики на брифинге, сообщает посольство Франции в Украине.

"Франция обеспокоена увеличением случаев нарушения режима прекращения огня на востоке Украины в течение последних дней. Как сообщается, указанные нарушения повлекли гибель пяти человек, в том числе одного мирного жителя, за последние сутки", - говорится в заявлении.

"Мы призываем стороны соблюдать режим прекращения огня и завершить отвод тяжелых вооружений в соответствии с неоднократно взятыми на себя обязательствами. Мы снова обращаемся к сторонам с требованием гарантировать безопасность и свободу перемещения Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине", - подчеркивают в МИД Франции.

"Стабилизация ситуации на востоке Украины возможна только путем полного выполнения Минских договоренностей. Франция и Германия сохраняют готовность к дальнейшим усилиям в этом смысле в рамках Нормандского формата", - убеждены французские дипломаты.