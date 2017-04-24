Франция и ФРГ будут добиваться безопасного доступа ОБСЕ в зону ответственности на Донбассе – Эро

Франция и Германия в рамках «нормандского формата» будут прилагать усилия для безопасного доступа миссии ОБСЕ к зоне ответственности на Донбассе и выполнения сторонами Минских соглашений.

Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Франции Жана-Марка Эро, размещенном на сайте посольства Франции в Украине.

«Особая серьезность этого случая является очередным свидетельством нестабильности ситуации на востоке Украины», -подчеркнул Эро.

По его словам, Франция выражает соболезнования семье погибшего, а также ОБСЕ и всем ее сотрудникам и желает быстрого выздоровления раненым.

Отмечается, что Париж решительно осуждает любое препятствование ОБСЕ в выполнении ее миссии.

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«Ответственные за такие препятствия должны быть установлены и привлечены к ответственности», - подчеркивается в заявлении.

Министр иностранных дел Франции призвал все стороны конфликта на Донбассе, и особенно «сепаратистов», обеспечить свободный, беспрепятственный и безопасный доступ миссии ОБСЕ в зону ее ответственности и приобщиться к выполнению Минских соглашений - единственному пути к решению конфликта.

Отмечается, что Франция и Германия в рамках «нормандского формата», будут прилагать постоянные усилия для достижения этой цели.

Как сообщал УНИАН, 23 апреля автомобиль патруля миссии ОБСЕ подорвался на мине в Луганской области. Это произошло в районе села Пришиб, которое находится на территории, подконтрольной боевикам «ЛНР». Погиб один наблюдатель миссии ОБСЕ, еще двое получили ранения. Погибший был гражданином США, раненные - наблюдатели из Германии и Чехии.

В Госдепартаменте США заявили, что шокированы гибелью американца, и призвали Россию использовать свое влияние на боевиков, чтобы дать возможность ОБСЕ провести полное, прозрачное и своевременное расследование инцидента.