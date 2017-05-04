Прокуратура будет просить суд избрать для Януковича пожизненное заключение

Главная военная прокуратура Генеральной прокуратуры Украины будет просить суд в будущем избрать для экс-президента Виктора Януковича наказание в виде пожизненного заключения за государственную измену.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом после первого судебного заседания по этому делу сказал журналистам прокурор Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко.

“Сторона обвинения, поскольку обвиняемый не признал вину в ходе досудебного следствия, будет ходатайствовать только о самой строгой мере наказания - это пожизненное лишение свободы”, - отметил Кравченко.

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Как сообщал УНИАН, 28 ноября 2016 года генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском райсуде Киева зачитал Януковичу уведомление о подозрении в совершении государственной измены, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.

Сегодня, 4 мая, состоялось подготовительное заседание Оболонского райсуда Киева по рассмотрению уголовного производства о совершении Януковичем государственной измены.

Однако в заседании был объявлен перерыв до 10.00 18 мая, поскольку суд удовлетворил ходатайство защиты Януковича о вызове подзащитного в суд. Перерыв объявлен для того, чтобы подготовить видеоконференцию с обвиняемым. Видеоконференция по решению суда будет проходить лишь на время подготовительного судебного заседания.