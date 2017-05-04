В суде над Януковичем объявили перерыв на две недели - готовят видеоконференцию

11:20, 04 мая 2017
Политика
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В заседании суда по рассмотрению дела о госизмене Януковича объявили перерыв до 18 мая.

Виктор Янукович / REUTERS

В заседании Оболонского райсуда Киева по рассмотрению уголовного производства о совершении экс-президентом Украины Виктором Януковичем государственной измены объявлен перерыв до 10.00 18 мая. Как передает корреспондент УНИАН, таким образом суд частично удовлетворил ходатайство защиты Януковича о вызове их подзащитного в суд.

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Перерыв объявлен для того, чтобы подготовить видеоконференцию с обвиняемым. Видеоконференция по решению суда будет проходить лишь на время подготовительного судебного заседания.

Как сообщал УНИАН, 28 ноября 2016 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в Святошинском райсуде Киева зачитал Януковичу сообщение о подозрении в совершении государственной измены, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.

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Теги: #дело Януковича#суд над Януковичем