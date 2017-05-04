Луценко пообещал решить вопрос о розыске Интерполом украинских вип-беглецов

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко пообещал решить вопрос относительно розыска экс-президента Виктора Януковича и экс-нардепов Андрея и Александра Онищенко по линии Интерпола.

Об этом генпрокурор сообщил на своей странице в Facebook.

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«Сторонникам Януковича и зрадофилам не стоит радоваться решению Интерпола о снятии с розыска Януковича, Онищенко, Клюева. И эту проблему мы решим. Или убедим Печерский суд принять решение в соответствии с требованиями нового руководства Интерпола. Или получим в суде приговор и объявим вип-беглецов в розыск для отбывания наказания», – написал он.

К сообщал УНИАН, Интерпол снял с розыска Януковича, его сына Александра и высокопоставленных чиновников тогдашнего режима. В Генеральной прокуратуре заявили, что Украина обжалует это решение Интерпола.