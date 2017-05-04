Решение Интерпола о снятии Януковича с розыска связано с несовершенством законодательства Украины - Енин

Заместитель генерального прокурора Евгений Енин заявляет, что решение Интерпола о снятии экс-президента Украины Виктора Януковича с международного розыска связано прежде всего с несовершенством уголовно-процессуального законодательства Украины.

Об этом сообщила пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

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«Недавние решения Интерпола о снятии с международного розыска представителей режима Януковича связаны, прежде всего, с несовершенством уголовно-процессуального законодательства в части избрания меры пресечения в виде содержания под стражей», - отметил Енин.

В частности, по его словам, постановление судов о разрешении на задержание с целью привода в суд для участия в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей не считается постановлением о содержании подозреваемого/обвиняемого под стражей.

«Соответственно, согласно правилам Интерпола, лицо, в отношении которого не избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, не может быть объявлено в международный розыск», - пояснил заместитель генпрокурора.

Он отметил, что отдельные районные суды Киева отказываются выносить постановления о применении меры пресечения в виде содержания под стражей без участия подозреваемого.

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«Вместе с тем, указанные решения Интерпола не имеют никакого значения для начала судебного процесса по обвинению В. Януковича в государственной измене, который начнется завтра, 4 мая», - подчеркнул Енин.

Как сообщал УНИАН, Оболонский районный суд Киева 4 мая начнет подготовительное заседание по делу о государственной измене экс-президента Януковича.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что это будет беспрецедентный для Украины судебный процесс.

Сегодня стало известно, что Интерпол снял с розыска Януковича, его сына Александра и высокопоставленных чиновников тогдашнего режима. В Генеральной прокуратуре заявили, что Украина обжалует это решение Интерпола.