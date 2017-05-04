Суд над Януковичем начался с ходатайства адвокатов об отложении заседания

Адвокаты экс-президента Виктора Януковича требовали отложить подготовительное заседание суда по уголовному производству о государственной измене их подзащитного, однако суд отказал им в удовлетворении этого ходатайства.

Как передает корреспондент УНИАН, судебное заседание началось с рассмотрения ходатайства защитников Януковича о перенесении заседания.

Адвокат Виталий Сердюк аргументировал ходатайство тем, что защита обратилась в Апелляционный суд Киева относительно изменения подсудности по этому делу, поскольку, по мнению защитников, Оболонский суд действует под давлением генпрокурора и не может объективно рассматривать дело.

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Однако коллегия судей отказала адвокатам в удовлетворении этого ходатайства.

Как сообщал УНИАН, 28 ноября 2016 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в Святошинском райсуде Киева зачитал Януковичу сообщение о подозрении в совершении государственной измены, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведения агрессивной войны, то есть преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.

20 января 2017 года Печерский райсуд Киева разрешил Генпрокуратуре проводить заочное следствие по делу о госизмене Януковича.