Порошенко поздравил Дуду с 226-й годовщиной Конституции Речи Посполитой

Президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре поздравил президента Польши Анджея Дуду с 226-й годовщиной Конституции Речи Посполитой, которая отмечается 3 мая.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, стороны положительно оценили результаты заседания консультационного комитета президентов Украины и Польши, состоявшегося 11 апреля в Киеве.

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В контексте чествования 70-й годовщины операции «Висла» Порошенко выразил надежду на неизменность позиции польского руководства относительно решительного осуждения этого преступления коммунистического режима, в результате которого 140 тысяч украинцев были принудительно выселены из своих домов.

Президент Украины осудил инцидент с демонтажем украинского памятника в селе Грушовичи вблизи Перемышля 26 апреля этого года. Он подчеркнул недопустимость осквернения государственных символов Украины и отметил, что это потребует реакции польского руководства.

В ответ Дуда пообещал лично рассмотреть этот инцидент и дать ему надлежащую оценку, чтобы не допустить подобных рецидивов в будущем.

Была также достигнута договоренность о координации шагов по легализации всех мест захоронений как на территории Польши, так и польских в Украине, с целью обеспечения им надлежащей опеки на государственном уровне в соответствии с двусторонним соглашением о сохранении мест памяти.

Порошенко пригласил главу польского государства посетить с визитом Украину в этом году.

Как сообщал УНИАН, 26 апреля в Польше националисты разобрали памятник воинам УПА в селе Грушовичи в Подкарпатском воеводстве Польши, который до этого уже оскверняли вандалы. Памятник был возведен на местном кладбище 23 года назад. Памятник якобы демонтировали члены польских националистических организаций с разрешения местных властей как "нелегально установленный".

В МИД Украины назвали провокацией разрушение украинского памятника в Польше.

При этом в ведомстве выразили надежду, что Киев и Варшава спокойно урегулируют эту ситуацию комплексно в правовом поле, чтобы в дальнейшем не происходили подобные инциденты.