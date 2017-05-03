Геращенко рассказала о процессе согласования списка заключенных, не желающих возвращаться в ОРДЛО

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко выражает надежду, что 15 мая в Минске в рамках следующей встречи ТКГ будут подведены итоги верификации заключенных, которые не хотят возвращаться на оккупированный Донбасс.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Геращенко напомнила, что 28 апреля началась процедура верификации заключенных. В частности, этот процесс происходит под координацией Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, с участием Службы безопасности Украины, офиса уполномоченного Верховной Рады по правам человека и нескольких женщин-родственниц задержанных за совершение преступлений лиц, чьи фамилии были согласованы в Минске.

Она подчеркнула, что именно таким был компромисс, достигнутый на заседаниях Трехсторонней контактной группы в Минске. Поэтому, как утверждает Геращенко, в процессе указанной проверки никакие представители и участники минской гуманитарной подгруппы участия не принимают.

"Работают без выходных и без праздников, и здесь особая благодарность ОБСЕ, СБУ, офису Лутковской. Очень надеюсь, что на следующей встрече в Минске, которая состоится 15 мая, мы сможем подвести итоги этой важной и трудной работы, о которой тяжело договаривались несколько месяцев. Промежуточных комментариев не даем, чтобы не сорвать процесс и чтобы все прошло хорошо. Чтобы все это приблизило освобождение наших ребят", - подчеркнула Геращенко.

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Как сообщал УНИАН, 12 апреля участники ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе договорились привлечь СБУ и уполномоченного Верховной Рады по правам человека Валерию Лутковскую к процессу фиксации отказов задержанных лиц перемещаться на временно оккупированные части Донбасса в рамках обмена пленными.

Однако 19 апреля Геращенко заявила, что накануне контролируемые Россией боевики заблокировали процесс обмена заложников. «Процедура верификации так и не началась, в последнюю минуту ОРДО под надуманными предлогами отказались от этого", - проинформировала она.

26 апреля специальный представитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик сообщил, что участники ТКГ согласовали процедурные вопросы по верификации.

28 апреля началась верификация заключенных, которые не хотят возвращаться на оккупированный Донбасс.

По данным Геращенко, почти 500 человек из списка террористов "ЛДНР" на обмен хотят остаться на подконтрольной территории Украине.