САП требует отправить Мартыненко под стражу с правом внесения залога в 300 миллионов гривен

14:59, 26 апреля 2017
Политика
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Прокуроры САП подали в Апелляционный суд города Киева жалобу на решение следственного судьи Соломенского суда от 22 апреля 2017 года об избрании меры пресечения Николаю Мартыненко.

Мартыненко заявил, что считает открытое против него уголовное дело политически мотивированным / Фото УНИАН

Специализированная антикоррупционная прокуратура сегодня подала в Апелляционный суд Киева жалобу на решение следственного судьи Соломенского райсуда столицы об избрании меры пресечения бывшему народному депутату Николаю Мартыненко в виде личного поручительства министров и народных депутатов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы САП в Facebook.

«Сегодня, 26 апреля, прокуроры САП подали в Апелляционный суд города Киева жалобу на решение следственного судьи Соломенского суда от 22 апреля 2017 года об избрании меры пресечения Николаю Мартыненко, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 255 УК Украины», - говорится в сообщении.

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что «с юридической точки зрения избранная мера пресечения не соответствует ни тяжести совершенного преступления, ни заявленным в ходатайстве рискам, которые значительно шире, чем было озвучено в заседании».

«Этим решением было фактически легализовано давление на суд со стороны народных депутатов, как инструмента побуждения к принятию определенного решения, а точнее - ограничению в выборе меры пресечения со стороны судьи», - убежден Холодницкий.

САП требует отмены решения суда первой инстанции и вынесения нового решения, в котором просит избрать подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей 60 дней с альтернативой внесения залога в 300 млн грн.

Как сообщал УНИАН, 20 апреля детективы НАБУ задержали Мартыненко в рамках расследования дела о хищении денежных средств ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат".

По версии следствия, ГП «ВостГОК» заключило контракт с компанией-посредником, подконтрольной задержанному экс-депутату, на поставку уранового концентрата по завышенным ценам, в результате чего госпредприятию в 2014-2016 годах был нанесен ущерб в размере 17,28 млн долларов.

Мартыненко сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

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В свою очередь Мартыненко заявил, что считает открытое в отношении него уголовное дело политически мотивированным.

22 апреля Соломенский райсуд Киева отпустил Мартыненко на поруки 15 народных депутатов и министров от «Народного фронта», хотя Специализированная антикоррупционная прокуратура требовала избрать ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток с правом внесения залога в 300 млн грн.

По информации НАБУ, по уголовному производству по факту хищения денежных средств ГП «ВостГОК» детективы НАБУ уже сообщили о подозрении пяти лицам (двое организаторов, двое пособников и один исполнитель преступной схемы).

Кроме экс-депутата, о подозрении сообщено и.о. генерального директора ПАО «Объединенная горно-химическая компания», первому заместителю председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» и генеральному директору ГП «ВостГОК».

Пятому подозреваемому - одному из руководителей государственного концерна «Ядерное топливо», в который входит ГП «ВостГОК» - сообщено о подозрении в порядке, установленном для случаев, когда подозреваемый находится за пределами Украины, поскольку подозреваемый еще в марте покинул территорию Украины и до сих пор не вернулся.

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Теги: #САП#задержание Мартыненко