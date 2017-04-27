Ноль за добропорядочность получили более десяти претендентов на должности судей Верховного суда

12 кандидатов на должности судей Верховного суда Украины получили ноль баллов за добропорядочность.

Как сообщили УНИАН в Высшей квалификационной комиссии судей Украины, 21, 24 и 26 апреля ВККС провела собеседования с 98 кандидатами в Верховный суд (26% общего количества), и по 12 из них приняла решение о том, что они не подтвердили способность осуществлять правосудие.

Решение в отношении 30 кандидатов Комиссия будет принимать в полном составе.

В отношении 56 кандидатов (57%) объявлен перерыв - у Комиссии и Общественного совета добропорядочности (ОСД) больше нет вопросов, они узнают результаты после завершения всех собеседований.

Всего к собеседованиям, которые продлятся до конца мая, допущены 382 кандидата. Собеседования проводят четыре Коллегии по четыре и три члена ВККС в каждой согласно специализации кассационных судов в составе Верховного суда: административного, гражданского, хозяйственного и уголовного. Баллы кандидатам будут выставлены после проведения всех собеседований, и уже после этого будет формироваться общий рейтинг.

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Во время собеседования присутствует представитель ОСД, который озвучивает информацию или отрицательное заключение в отношении кандидата, если они есть. Кандидат имеет право предоставить разъяснения.

После завершения собеседования с кандидатом Коллегия принимает одно из решений:

• объявить перерыв в отношении кандидата (до окончания всех собеседований и выставления баллов – при отсутствии отрицательного заключения или информации от ОСД и ВККС);

• принять решение о неподтверждении способности осуществлять правосудие. Это означает, что Коллегия ВККС согласна с отрицательным заключением ОСД, или убеждается в недобропорядочности кандидата во время собеседования. Такой кандидат получает «ноль» баллов за добропорядочность, что фактически означает, что он не может продолжать успешное участие в конкурсе;

• объявить перерыв и внести на рассмотрение Комиссии в пленарном составе. Это означает, что Общественный совет добропорядочности в отношении кандидата принял отрицательное заключение. В то же время члены ВККС считают, что информация, изложенная в заключении, требует уточнения, проверки, дополнительной аргументации. Такое заключение будет рассмотрено во время пленарного заседания в составе всей Комиссии (16 человек). Для преодоления такого заключения на этом заседании нужно, чтобы проголосовали 11 членов Комиссии.

Как сообщал УНИАН, 30 сентября 2016 года с вступлением в силу изменений к Конституции в части правосудия и закона «О судоустройстве и статусе судей» в Украине стартовала судебная реформа. Согласно этих изменений, Верховный суд стал высшим судом в Украине, а его состав должен быть сформирован из судей, избранных исключительно по результатам открытого конкурса.

Конкурс на занятие 120 вакантных должностей в кассационных судах ВСУ (по 30 должностей в административном, хозяйственном, уголовном, гражданском) Высшая квалификационная комиссия судей объявила 7 ноября 2016 года.

Сегодня, 27 апреля, председатель ВККСУ Сергей Козьяков заявил, что Комиссия в период между 1 и 7 июня завершит оценивание кандидатов на должности судей Верховного суда.