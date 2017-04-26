В Одессе вернут названия ряду декоммунизированных улиц

Одесский городской совет ряду улиц вернул названия, измененные в рамках декоммунизации.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение депутаты приняли сегодня во время заседания сессии.

В частности, речь шла об улицах, которые были переименованы по распоряжению бывшего главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили.

Согласно решению, части улицам вернут старые названия – Валентины Терешковой (была переименована в Героев Крут), Маршала Жукова (ранее получила название Небесной Сотни), а также - Белинского, Бабушкина, Бирюкова, Гончарова, Обнорского, Бадаева, Богданова. Отмечается, что эти улицы не подпадают под действие закона о декоммунизации.

Согласно решению, еще часть улиц получит новые названия. При этом, проекты решения с новыми названиями улиц никому (включая депутатов) не выдали.

По словам депутата из фракции городского головы Геннадия Труханова «Доверяй делам» Олега Брындака, представители команды Саакашвили, «подложили бомбу, которая на днях взорвалась».

«Минюст зарегистрировал новые названия от Саакашвили. Однако там был допущен ряд ошибок – некоторых улиц вообще не существует, а некоторые уже были к тому времени переименованы нашей топонимической комиссией в ходе выполнения закона о декоммунизации», - заявил Брындак.

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Он отметил, что называть улицы необходимо в честь людей, которые жили и работали в Одессе.

Как сообщал УНИАН, в мае 2016 года глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили подписал распоряжение о переименовании ряда улиц Одессы в рамках закона о декоммунизации. Ряд новых наименований вызвали протест у части горожан. Вскоре мэрия приняла решение дополнительно переименовать ряд объектов.

Также в октябре Одесский облсовет обратился к президенту Украины Петру Порошенко отменить переименование улиц в Одессе, проведенное областной госадминистрацией.

16 декабря в Одессе перед слушаниями о переименовании улиц произошло столкновение активистов с полицией, с применением слезоточивого газа.

Во время слушаний более 90 человек подтвердили вариант переименования улиц, предложенный ранее Саакашвили в рамках декоммунизации.

Затем эти слушания мэрия назвала недействительными.