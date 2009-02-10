Черновецкий нашел невесту для Довгого

Киевский городской голова Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ утверждает, что на организации и проведении субботних скачек на ипподроме лично он «потерял» большую сумму денег.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам.

«Со скачками случилось недоразумение. Лично я много миллионов гривень - сейчас мы подсчитываем – потерял… Мы дважды премировали за мой счет людей, которые выиграли на скачках. 100 тыс. долларов и 100 тыс. гривень. Получилось так, что я их (призы – УНИАН) объявил», - пояснил мэр журналистам.

Отдельно, по его словам, денежный приз на днях будет вручен и победителю в собачьих бегах, которые также состоялись в субботу на ипподроме.

«Там 5 или 7 человек приняли участие и 100 тыс. грн. заработали. Сейчас отрабатывается програмное обеспечение. Никто туда вмешаться не сможет. На днях вы получите счастливого выигравшего», - рассказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

По его словам, многие хотели свои выигранные деньги оставить. Например, подруга его дочери Кристины, как сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, оставила 6,5 тыс. долларов. «Я хочу ей выигрыш вернуть, но она категорически отказывается. Ей 26 лет... Я буду ее рекомендовать Олесю (секретарю Киевсовета Олесю ДОВГОМУ) в качестве невесты…», - добавил мэр.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ снова пригласил всех на ипподром в следующую субботу, 14 февраля.