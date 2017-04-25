В Москве в среду суд рассмотрит продление незаконного ареста украинского журналиста Сущенко

Завтра Лефортовский районный суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей незаконно задержанного осенью прошлого года украинского журналиста Романа Сущенко. Об этом УНИАН сообщил его адвокат Марк Фейгин.

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"26 апреля в 13.00 в Лефортовском суде будет рассмотрено ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей украинского журналиста Романа Сущенко", - сказал Фейгин.

Как сообщал УНИАН, ФСБ России 30 сентября 2016 года в Москве задержала собственного корреспондента агентства «Укринформ» Сущенко, назвав его сотрудником украинской разведки, который якобы «целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, составляющих государственную тайну». Уголовное дело было возбуждено по статье «шпионаж».

Лефортовский райсуд Москвы 25 января продлил срок содержания Сущенко под стражей до 30 апреля. 14 февраля мосгорсуд признал это решение законным.