В деле Сущенко мы рассчитываем на международное давление - Фейгин

Адвокат Марк Фейгин сообщил, что переговоры об обмене или освобождении украинского журналиста Романа Сущенко продолжаются, и защита журналиста очень рассчитывает на международное давление в этом деле, как пишет "112 Украина".

"Переговоры об обмене или освобождении Сущенко, не важно как это назвать, они все-таки идут. И я думаю, что эту проблему урегулируют в конечном итоге политическим образом, защита будет строить процессуальные действия с учетом именно такого разрешения ситуации. В противном случае шансов очень мало. В остальном мы рассчитываем на международное давление", - сказал он.

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Как сообщалось, 20 марта украинского журналиста Романа Сущенко, который незаконно удерживается в России, в СИЗО посетила жена и адвокат Марк Фейгин.

Напомним, что Лефортовский районный суд 25 января продлил арест украинского журналиста Романа Сущенко до 30 апреля 2017 г. Адвокат сообщил, что суд необоснованно отказал журналисту в допуске в качестве общественного защитника украинского консула Геннадия Брескаленко.