Трамп и Меркель в телефонном разговоре обсудили ситуацию на востоке Украины

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель сегодня во время телефонного разговора обсудили ситуацию на востоке Украины.

Об этом говорится в сообщении Reuters.

В частности, со ссылкой на информацию Белого дома издание сообщает, что лидеры двух стран обсудили необходимость мирного урегулирования конфликта в Украине.

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Также Трамп и Меркель обсудили «насущные проблемы безопасности» ввиду угроз со стороны Северной Кореи, уделили внимание Сирии и Йемену.

Как сообщал УНИАН, госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил в телефонном разговоре с президентом Украины Петром Порошенко, что США не отменят санкции против России до возвращения Крыма и выполнения ею Минских соглашений.

Тиллерсон позвонил Порошенко, чтобы обсудить свой недавний визит в Москву и обращение к российскому руководству.

По его словам, хотя Соединенные Штаты заинтересованы в улучшении отношений с Россией, этому мешают действия РФ на востоке Украины.