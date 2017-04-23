В АП рассказали подробности телефонного разговора Порошенко и Тиллерсона

Президент Украины Петр Порошенко призвал государственного секретаря США Рекса Тиллерсона активизировать рассмотрение вопроса о развертывании миротворческого контингента под эгидой ООН на Донбассе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом шла речь во время телефонного разговора Порошенко с Тиллерсоном.

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Порошенко выразил соболезнования родным и близким американского представителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, погибшего в результате сегодняшнего подрыва патруля СММ на оккупированной территории, а также осудил все формы постоянного препятствования боевиками работе миссии ОБСЕ.

Президент Украины предложил активизировать рассмотрение вопроса о размещении на Донбассе международного миротворческого контингента под эгидой ООН.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 апреля, автомобиль патруля миссии ОБСЕ подорвался на мине в Луганской области. Это произошло в районе села Пришиб, которое находится под контролем боевиков "ЛНР". Погиб один наблюдатель миссии ОБСЕ, еще двое получили ранения. Погибший был гражданином США, ранены - наблюдатели из Германии и Чехии.