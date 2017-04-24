Лавров придумал новое оправдание оккупации Крыма: вспомнил о Фолклендских островах

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сравнил оккупированный Крым с Фолклендскими островами.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он заявил на пресс-конференции с Высоким представителем Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерикой Могерини.

«Поскольку Федерика произнесла слово «Крым», Крым – это часть РФ в полном соответствии с волеизъявлением народа Крыма. И уж по крайней мере я не слышал, чтобы ЕС оспаривал заявления, которые многие премьер-министры Великобритании делали, когда заходила речь о Фолклендских островах, и к Британии адресовались резолюции Генассамблеи ООН, гласящие о необходимости Аргентине и Великобритании сесть за стол. Ответ из Лондона был один: никто не в праве оспаривать право Фолклендских островов на самоопределение», - сказал Лавров.

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«Мы просим минимум такого же отношения, куда более близкому России народу Крыма», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, Могерини на совместной с Лавровым пресс-конференции заявила, что Евросоюз не признает аннексию Крыма.

«Я располагаю позицией ЕС, принципиальной позицией по непризнанию аннексии Крыма. Эта позиция не только ЕС, но и других наших партнёров», - подчеркнула Могерини.

При этом она подчеркнула, что «у нас существуют разногласия по оценке ситуации на востоке Украины и «присоединению» Крыма».