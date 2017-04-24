Могерини в Москве: ЕС не признает аннексию Крыма

Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини заявляет, что Евросоюз не признает аннексию Крыма и надеется на полное выполнение Минска-2 для прекращения конфликта на востоке Украины.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом она сказала в Москве на совместной пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым.

"Мы обменялись мнениями, которые можно было бы назвать системными разногласиями. Я располагаю позицией ЕС, принципиальной позицией по непризнанию аннексии Крыма. Эта позиция не только ЕС, но и других наших партнёров", - подчеркнула Могерини.

Она заявила: "У нас существуют разногласия по оценке ситуации на востоке Украины и "присоединению" Крыма".

Читайте такжеЕвросоюз считает Россию основной угрозой для Черноморского региона - посол ЕС

По словам Могерини, в ходе переговоров с Лавровым прошел обмен мнениями, как стороны могут развивать отношения и воплощать в жизнь "Дорожную карту", которая будет основана на Минских соглашениях и касается как вопросов безопасности, так и политических аспектов.

"Мы в ЕС считаем, что этот вопрос стал особенно актуален после того, как вчера на мине на востоке Украины подорвалась машина наблюдателей ОБСЕ", - подчеркнула она.

Могерини заметила, что стороны на переговорах обсудили дальнейшие направления сотрудничества для полного выполнения Минских соглашений обеими сторонами и прекращения конфликта на востоке Украины.