Глава НАПК Корчак не помнит, почему выписала себе 400 тысяч зарплаты в декабре

Председатель НАПК Наталья Корчак на заседании антикоррупционного комитета вызвала у народных депутатов недоумение относительно размеров своей зарплаты, в частности в декабре 2016 года. Об этом сообщает "Украинская правда".

Так, народный депутат Сергей Лещенко поинтересовался у Корчак, почему в декабре она дважды задекларировала зарплату в разделе изменения в имущественном состоянии.

В частности, согласно электронному реестру, 7 декабря Корчак задекларировала зарплату в размере 266, 816 тысяч гривен, а 29 декабря она задекларировала 123,217 тысяч гривен зарплаты.

"7 декабря Вы задекларировали 266 тысяч гривен дохода как однократное изменение материального положения, а 29 декабря Вы задекларировали 123 тысяч единовременного изменения материального положения. то есть суммарно за месяц 400 тысяч гривен", - отметил Лещенко.

По просьбе нардепов объяснить, это была премия, или "тринадцатая" зарплата, Корчак заявила: "Это общий совокупный доход, в который входили отпускные".

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Корчак отметила, что это не премия. "Премии в 200 тысяч гривен у нас не было, только в июле и сентябре была начислена премия для всех членов НАПК в размере 250%. Начиная с декабря месяца премии не начислялись", - заявила Корчак.

На уточняющий вопрос Лещенко, что же еще кроме отпускных входит в эту сумму, Корчак ответить не смогла: "У меня нет расчетов сейчас".

Это вызвало смех и удивление у членов комитета. При этом глава комитета Егор Соболев напомнил, как НАПК вызывала на то время главу Одесской таможни Юлию Марушевскую для дачи объяснений по премии в 500 гривен. "А Марушевской мы передадим, что на ней тренировались", - заявил Соболев.

Ранее УНИАН сообщал, что Корчак выписала себе премию в 200 тысяч гривень "за работу".