Глава НАПК признала, что выписала себе премию в 200 тысяч гривень "за работу"

Глава НАПК Наталья Корчак подтвердила, что выписала себе премию в размере 200 тысяч гривень. Об этом она заявила во время выступления в Верховной Раде, пишет ТСН.

"Премии начислялись в августе, октябре, ноябре, все... 200 тысяч гривен была премия, но эти премии получали все. За работу", - сказала она.

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Кроме того Корчак не ответила на вопрос одного из нардепов, почему до сих пор нет экспертной оценки относительно того, почему не работает система подачи электронных деклараций.

"Ответ на эти вопросы мы получим профессионально после выводов независимого аудита", - сказала Корчак.

Как сообщал УНИАН ранее, вчера, 4 апреля, народные депутаты проголосовали за приглашение в Верховную Раду председателя Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Дмитрия Вовка и председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталью Корчак. За приглашение Вовка проголосовали 212 (при необходимых 150) из 367 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. За приглашение Корчак проголосовали 208 (при необходимых 150) из 365 депутатов.