Турчинов: если РФ пойдет в наступление, вторжение в Украину произойдет за 2-3 часа

В случае, если Россия решит расширить масштабы вооруженной агрессии против Украины, на ее вторжение потребуется 2-3 часа.

Об этом сегодня во время презентации программы “Стратегическое лидерство: сектор безопасности и обороны Украины” заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, сообщила пресс-служба СНБО.

"Россия не хочет мира и воспринимает возникновение сильного, демократического европейского украинского государства как прямую угрозу выживанию путинского режима. Кремль продолжает готовиться к полномасштабной войне, которая угрожает не только Украине, но и другим государствам Центральной и Восточной Европы", - сказал Турчинов.

По его словам, указом президента РФ Владимира Путина с 1 июля этого года увеличена численность военнослужащих российских вооруженных сил, которая будет составлять 1,9 млн. чел. Также расширен набор военных учебных заведений РФ, курсанты привлекаются к боевым действиям в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

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Кроме того, вдоль границы Украины уже развернута вооруженная группировка ВС РФ, которая насчитывает до 50 тыс. военнослужащих без учета боевиков 1-го и 2-го армейских корпусов на временно оккупированной территории Донбасса.

Также командование ВС РФ поддерживает в постоянной готовности для применения группировки, развернутые на севере оккупированного Крыма. В частности, на полуострове размещено наступательное вооружение, в том числе ракеты, которые могут нести ядерные боевые части.

В то же время, как отметил Турчинов, продолжается публично анонсированное увеличение личного состава 1-го и 2-го корпусов на оккупированном Донбассе с 35 до 50 тыс. чел. При этом проводится громкая информационная кампания по набору личного состава, которая, по мнению экспертов, должна замаскировать переброску на Донбасс кадровых военных российской армии.

Наряду с этим вдоль границ с Украиной разворачиваются три новые дивизии - 3-я, 144-я и 50-я, которые являются соединением в составе дополнительно развернутых в последние годы трех армий - 1-й Гвардейской танковой, 20-й и 8-й общевойсковых армий.

"Такая группировка носит исключительно наступательный характер", - подчеркнул Турчинов, отметив, что в случае принятия Москвой политического решения о расширении масштабов вооруженной агрессии против Украины, 1-й и 2-й АК будут вести наступательные действия после их перегруппировки и усиления российскими регулярными войсками. Российские подразделения, дислоцированные вблизи границы, способны в течение 2-3 часов прибыть на территорию нашего государства и оказать помощь гибридным войскам ОРДЛО.