СБУ об усилении российских войск вдоль границ Украины: нас пытаются запугать

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам в Киеве заявил председатель СБУ Василий Грицак.

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«Мы наблюдаем, как Россия постепенно наращивает свои войска на границе с Украиной. Это свидетельствует о том, что в очередной раз нас пытаются запугать присутствием или лязганьем гусениц танков вблизи наших границ. На самом деле на нас это не сильно действует, потому что украинская армия уже не та, что была в 2014 году», - сказал Грицак.

Он подчеркнул, что Украина не будет реагировать ни на какие провокации, а методично осуществлять необходимые меры безопасности в отношении обороноспособности и боеготовности.

Как сообщал УНИАН, вчера глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия продолжит укреплять войска Южного военного округа на границе с Украиной, и подчеркнул, что ведение войны в современных условиях невозможно без полномасштабного применения авиации.

17 июня 2016 года в Минобороны РФ заявили о формировании мотострелковой дивизии в Ростовской области, с территории которой регулярно осуществляется вторжения на временно оккупированный Донбасс для поддержки российских боевиков. 2 декабря в Минобороны РФ заявили, что 150-я мотострелковая дивизия приступила к «выполнению заданий».

24 января временно исполняющий обязанности начальника Управления верификации Генерального штаба Вооруженных сил Украины полковник Владислав Пономарев заявил, что в 50 километрах от границы с Украиной в Ростовской области РФ в районе формирования мотострелковой дивизии численностью в 10,5 тыс. военных вооруженных сил РФ обнаружено много артиллерии.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать ситуацию на Донбассе. РФ поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска. С середины апреля 2014 года в Луганской и Донецкой областях продолжаются боевые действия.