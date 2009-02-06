Чорновил рассказал про игру Фирташа и конфликт в Партии регионов

Член фракции Партии регионов Тарас Чорновил считает, что процесс сложения мандатов, к которому собирается прибегнуть фракция, чтобы добиться досрочных выборов, не увенчается успехом.

«Ко мне в кулуарах подходили до тридцати человек, которые говорили, что никогда не сложат никакие мандаты, но сколько их будет в действительности, мне сказать тяжело», - сказал Черновил в интервью «Главреду».

К тому же в новой редакции закона «О выборах народных депутатов» процедура обнуления избирательных списков усложнена и требует личного заявления каждого кандидата, потому проведение досрочных выборов является маловероятным, считает Чорновил.

«Посмотрите на «хвост» списка Партии Регионов, который тоже нужно будет обнулить! Это, в большинстве своем, люди, которые сделали выборы на местах, а их очень грязным способом использовали и выбросили! Думаете, они сейчас пойдут на поводу у Партии регионов? Я в этом очень сомневаюсь», - говорит депутат.

Намерения руководства ПР сложить мандаты и добиться досрочных выборов и отставки правительства Чорновил объясняет влиянием на фракцию Дмитрия Фирташа.

«Мне кажется, что все эти игры в сдачу мандатов и досрочные выборы – это игра именно Фирташа, - уверен Чорновил. - Сейчас, когда его выбрасывают из России, когда не исключено, что ему придется сесть за решетку или скрываться и менять внешность, у него есть очень немного времени, чтобы переломить ситуацию и взять власть в Украине. Если он этого не сделает за два-три месяца, никто в Партии регионов разговаривать с ним не будет...»

Больше о внутреннем конфликте в Партии регионов, о влиянии на фракцию ПР Виктора Януковича и совладельца РосУкрЭнерго Дмитрия Фирташа и планов Рината Ахметова относительно будущих союзников читайте в эксклюзивном интервью Тараса Чорновола изданию «Главред».