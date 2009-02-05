Балога заметил, что актерские таланты Тимошенко уже не действуют

Глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА уверен, что ситуация в стране очень остро ставит вопрос об ответственности правительства Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины.

По словам В.БАЛОГИ, отчет премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО о деятельности возглавляемого ею Кабинета министров, с которым она выступила в Верховной Раде, имеет все признаки театральной постановки с элементами фантастики.

Как отметил В.БАЛОГА, из тезисов и аргументов премьера появляется образ Украины как сказочного государства, где все добрые дела совершает волшебная фея, а отдельные беды и несчастья - по вине злых недоброжелателей. “Ю.ТИМОШЕНКО применила все свои актерские таланты и умелое жонглирование фактами, чтобы отвести от себя ответственность за собственные провалы в экономике”, - считает глава Секретариата Президента.

По его словам, Ю.ТИМОШЕНКО “уже в тысячный раз” построила свое выступление по простой схеме: успехи - «это я», проблемы - «все остальные». Между тем, считает В.БАЛОГА, “эти обманные трюки на этот раз не сработали, что подтвердили критические замечания большинства народных депутатов”.

Однако, отметил глава Секретариата, и сегодня премьер избежала ответов по существу неудобных для себя вопросов, “прибегнув к явному обману и неудачным шуткам”. По словам В.БАЛОГИ, “показной гнев депутатов из фракции БЮТ продемонстрировал их плохую игру на публику и потому не убеждал. Ведь кризисные экономические реалии, в которых в настоящее время живет вся страна и каждый ее гражданин (за исключением разве что депутатов в «бело-сердечных» одеяниях), совсем иные, что пыталась доказать Ю.ТИМОШЕНКО”.

По словам В.БАЛОГИ, большинство экономических тезисов премьера построены на манипуляциях с причинами и следствиями. Например, относительно взаимосвязи между инфляцией и курсом доллара к гривне в условиях преобладания импорта над экспортом, отметил он, добавив, что именно при первом управлении Ю.ТИМОШЕНКО “были открыты шлюзы для неконтролированного ввоза в Украину товаров, в том числе и тех, которые производились внутри страны”. Именно отрицательное сальдо внешней торговли и стало существенным фактором уязвимости украинской экономики, катализировало кризисные процессы на внутренних рынках, утверждает глава Секретариата Президента.

«Думаю, что украинские аграрии вздрогнули, когда снова услышали из уст руководителя правительства слово «импорт». Еще свежи воспоминания о том, как Ю.ТИМОШЕНКО, пытаясь побороть очередной, спровоцированный непрофессиональными действиями ее правительственной команды, инфляционный и ценовой скачок, дала зеленый свет для импорта сотням тысяч тонн дешевого и некачественного мяса. Огромное «спасибо» за это до сих пор говорят ей на всех отечественных птицефабриках и фермах», - подчеркнул В.БАЛОГА.

По его мнению, не стоит премьеру хвалиться большим урожаем, собранным в прошлом году. Во-первых, в этом нет никакой заслуги Кабмина, во-вторых, миллионы тонн зерна сгнили или были высыпаны в море, поскольку компании-экспортеры так и не смогли продать хлеба из-за правительственного запрета, сказал В.БАЛОГА. По его словам, убытки от этого решения, равно как и от закрытого Кабмином экспорта растительного масла, до сих пор подсчитывают украинские производители сельхозпродукции.

Глава Секретариата Президента также сказал, что “самодовольные” заявления Ю.ТИМОШЕНКО о ее победах в газовых отношениях с Россией не выдерживают никакой критики. Невыгодные контракты на поставки топлива, подписанные под патронатом действующего премьера, уже обваливают нашу промышленность, бьют по конкурентности отечественной продукции, заявил он. По словам В.БАЛОГИ, российский посредник, которому Ю.ТИМОШЕНКО позволила диктовать свои условия на 25% украинского рынка газоснабжения, будет устанавливать свою цену на топливо для ликвидных предприятий. Цена на газ для промышленности уже значительно превысила обещанные правительством показатели.

«На этом фоне, мягко говоря, неуместными и бессмысленными выглядят призывы Ю.ТИМОШЕНКО к оптимизму. Возможно, премьер и видит основания для всепоглощающей, безграничной радости. Но тогда она представляет какую-то другую, придуманную ею страну, без инфляции и экономического спада, без невыплаченных зарплат и роста долгов. Действительность совсем иная, и она очень остро ставит вопрос об ответственности правительства», - подчеркнул В.БАЛОГА.