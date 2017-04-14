Россия собирается отправить Самойлову на Евровидение в 2018 году

Певица Юлия Самойлова, которая не поедет на Евровидение в Киев в мае этого года, примет участие в конкурсе в 2018 году. Генеральный директор "Первого канала" Константин Эрнст утверждает, что есть соответствующая договоренность с Европейским вещательным союзом, передает ТАСС.

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Накануне "Первый канал" отказался от трансляции конкурса. Решение было принято на фоне отказа Украины во въезде Самойловой.

"Мы обговаривали это с европейским вещательным союзом, и они знают, что от России будет участвовать Юлия Самойлова", - сказал Эрнст, отвечая на вопрос о возможности участия России в Евровидении-2018.

Как сообщал УНИАН, 22 марта стало известно, что СБУ запретила въезд на территорию Украины Самойловой сроком на три года. По словам руководителя Управления взаимодействия со СМИ и общественностью СБУ Елены Гитлянской, "решение принято на основании полученных данных о нарушении ею законодательства Украины".

Самойлова в июне 2015 года принимала участие в гала-концерте "Мир спорта и добра" в оккупированном Россией Крыму.

Генеральный директор Европейского вещательного союза (EBU) Ингрид Делтенре угрожала Украине санкциями за запрет Самойловой принимать участие в нынешнем Евровидении в Киеве. 23 февраля 2017 года Делтенре подала в отставку с должности директора Европейского вещательного союза, и фактически ее полномочия прекратятся летом, сразу после Евровидения.

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Президент Украины Петр Порошенко, комментируя запрет на въезд Самойловой, заявил, что Россия сознательно шла на провокацию.

"Украина абсолютно четко и последовательно стоит на позициях о непризнании незаконной аннексии Крыма, посещение Крыма Украина допускает лишь через административную границу с Херсонской областью, другой способ является нарушением законодательства Украины, которое влечет за собой санкции. Это совершенно четко известно российской стороне и требования едины для всех. Российская сторона знала об этом, и сознательно приняла решение, рассчитывая на провокацию", - сказал Порошенко.

62-й конкурс Евровидение пройдет в Киеве с 9 по 13 мая. В нем примут участие исполнители из более чем 40 стран.