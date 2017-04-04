Украина отреагирует на угрозы организаторов Евровидения исключить ее из конкурса

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман уверяет, что Министерство иностранных дел отреагирует на заявления генерального директора Европейского вещательного союза (EBU) Ингрид Делтенре, которая угрожала Украине санкциями за введение запрета на въезд российской участницы песенного конкурса Евровидение-2017 Юлии Самойловой.

Об этом он сказал в комментарии корреспонденту УНИАН.

"Отреагирует Министерство иностранных дел. Мы действуем в рамках украинского законодательства. К Евровидению Украина готовится очень интенсивно. Я понимаю, что, возможно, россияне хотели бы нас каким-то образом дестабилизировать в этом вопросе. Они же понимают, что человек, которого они избрали, по национальному законодательству Украины не может въехать в Украину, поэтому так отреагировала и Служба безопасности Украины, это в их компетенции. Но подчеркиваю, что мы полностью готовимся, а все остальные вопросы будут решаться", - сказал Гройсман.

На уточняющий вопрос, когда будет реакция МИД, глава правительства сказал: "Я думаю, в ближайшие дни".

Читайте такжеПорошенко о запрете Самойловой на въезд в Украину: России нужно было не участие в Евровидении, а провокация

Как сообщал УНИАН, Делтенре угрожала Украине санкциями из-за запрета российской певице Самойловой принимать участие в нынешнем Евровидении в Киеве.

22 марта СБУ запретила въезд на территорию Украины Самойловой сроком на три года. По словам руководителя Управления взаимодействия со СМИ и общественностью СБУ Елены Гитлянской, «решение принято на основании полученных данных о нарушении ею законодательства Украины».

Самойлова в июне 2015 года принимала участие в гала-концерте в оккупированном Россией Крыму.

23 февраля 2017 года Делтенре подала в отставку с должности директора Европейского вещательного союза, и фактически ее полномочия прекращаются летом, сразу после Евровидения.