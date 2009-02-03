Ющенко хочет знать, кто захватил "Квазар"

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил создать рабочую группу для изучения ситуации с рейдерским захватом предприятия “Квазар”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО заявил сегодня на совещании, посвященном совершенствованию государственной политики в сфере защиты прав собственности.

Президент дал поручение заместителю министра экономики Михаилу ПОЖИВАНОВУ создать рабочую группу и изучить ситуацию с рейдерским захватом предприятия “Квазар”, а также участие в этом захвате представителей городской райгосадминистрации, начиная с ее председателя.

По словам В.ЮЩЕНКО, выводы этой рабочей группы должны быть подготовлены через 4-5 дней. Он также отметил необходимость привлечения к ответственности всех причастных к этому захвату.