Черновецкий обещал сделать все, чтобы посол Швейцарии из Киева не уехал

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ обещает сделать все возможное, чтобы сотрудники представительств иностранных стран чувствовали себя в Киеве комфортно.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, об этом он сказал во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Швейцарии в Украине Георгом ЦУБЛЕРОМ.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ выразил уверенность в продолжении плодотворного сотрудничества между городской властью и Посольством Швейцарии и заверил в личном содействии представительствам иностранных стран в столице.

«Я сделаю все возможное, чтобы сотрудники представительств иностранных стран чувствовали себя в Киеве комфортно. Чтобы они настолько влюбились в наш город, что пожелали бы остаться здесь навсегда», – сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Посол Швейцарии поблагодарил Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО за содействие в решении всех вопросов Посольства Швейцарии в Украине, говорится в сообщении.

«Столичная власть создает все необходимые условия для работы представительств иностранных государств в Киеве. Мы не испытываем никаких проблем, работая в вашем городе. Сотрудничество с украинской столицей для нас очень важно. В первую очередь мы хотим развивать сотрудничество в экономической сфере, ведь Киев как столица имеет очень большой потенциал», – сказал Г.ЦУБЛЕР.