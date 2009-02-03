Черновецкий обещал сделать все, чтобы посол Швейцарии из Киева не уехал
Цублер ответил экономическим пассажем
Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ обещает сделать все возможное, чтобы сотрудники представительств иностранных стран чувствовали себя в Киеве комфортно.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, об этом он сказал во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Швейцарии в Украине Георгом ЦУБЛЕРОМ.
Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ выразил уверенность в продолжении плодотворного сотрудничества между городской властью и Посольством Швейцарии и заверил в личном содействии представительствам иностранных стран в столице.
«Я сделаю все возможное, чтобы сотрудники представительств иностранных стран чувствовали себя в Киеве комфортно. Чтобы они настолько влюбились в наш город, что пожелали бы остаться здесь навсегда», – сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.
Посол Швейцарии поблагодарил Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО за содействие в решении всех вопросов Посольства Швейцарии в Украине, говорится в сообщении.
«Столичная власть создает все необходимые условия для работы представительств иностранных государств в Киеве. Мы не испытываем никаких проблем, работая в вашем городе. Сотрудничество с украинской столицей для нас очень важно. В первую очередь мы хотим развивать сотрудничество в экономической сфере, ведь Киев как столица имеет очень большой потенциал», – сказал Г.ЦУБЛЕР.