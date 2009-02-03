МВФ даст Тимошенко второй транш, только если она оставит в покое НБУ?

При сохранении текущей ситуации, а именно противостояния между правительством и Национальным банком, давления на НБУ и игнорирования правительством фактического значительного дефицита Госбюджета вразрез с договоренностями с МВФ, вероятность получения следующего транша кредита эксперты оценивают как низкую.

Такое мнение в комментарии для УНИАН высказал финансовый аналитик Марьян ФЕДОРИШИН.

По его мнению, очередной транш будет либо получен при подписании очередного меморандума между правительством и НБУ о невмешательстве в действия Нацбанка, с возможностью приостановления действия программы в случае фактического нарушения договоренностей (значительная эмиссия, взятие НБУ под контроль со стороны правительства или парламента); либо будет отсрочен до пересмотра бюджета.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд 5 ноября 2008 года одобрил решение о выделении Украине стабилизационного кредита в объеме 16,43 млрд. долларов США с целью укрепить доверие в финансовом секторе и помочь экономике страны, которая пострадала в результате мирового финансового кризиса.

В ноябре 2008 г. Украина получила первый транш кредита в размере 4,5 млрд. долларов.

Принятие МВФ решения о предоставлении Украине следующего транша будет связано с выполнением определенных целевых показателей, которых наше государство должно достичь на конец 2008 года.

Первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК высоко оценил возможность получения второго транша кредита МВФ в случае, «если Украина продемонстрирует, как это было в конце прошлого года, готовность принимать сложные решения, как для бюджета, так и для предприятий и наших людей».