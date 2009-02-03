Тарасюк в министры не пойдет, потому что, фактически, отец
13:41, 03 февраля 2009Политика
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Соратник нардепа объяснил логику
|Борис Тарасюк
«Главные усилия сейчас сосредоточены в парламенте. Борис Иванович благодаря своим действиям, фактически, является отцом коалиции. Он взял на себя ответственность подписать со стороны «Нашей Украины – Народной Самообороны» сообщение о создании коалиции в парламенте, и это возобновило работу парламента», – сказал он.
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