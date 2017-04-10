Порошенко вручил "Звезду Героя" родителям оперного певца Василия Слипака, который погиб в зоне АТО

Президент Петр Порошенко встретился с родителями Героя Украины, участника антитеррористической операции, известного оперного певца Василия Слипака – Надеждой Васильевной и Ярославом Владимировичем.

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Как сообщила пресс-служба главы государства, президент вручил им «Звезду Героя», которой посмертно был награжден Василий за исключительное мужество и героизм, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу.

Порошенко отметил, что участок, где нес службу Слипак, был важным для украинского войска, и именно благодаря его подвигу его удалось сохранить. «Это чрезвычайно важный для Украины участок возле поселка Луганское в направлении Логвиново, когда со стороны Дебальцево на часть Вооруженных сил Украины было совершено нападение. Как настоящий герой, он поднял наши войска в контратаку, мы закрепились на позициях. Он своей жизнью, своим героическим поступком спас десятки жизней наших солдат», - подчеркнул президент.

По убеждению главы государства,

уникальность подвига Слипака не только в его мужестве и преданности родной земле, но и в том, что ради защиты Украины он покинул комфортную жизнь известного певца в Париже и пошел добровольцем защищать страну. «Когда у нас есть такие герои, как Василий, с таким духом, с такой силой, с такой любовью к Родине и с таким примером жизни – мы непобедимы», - подчеркнул Порошенко.

Также президент выразил убеждение, что героический характер Василия сформировался именно благодаря патриотическому воспитанию семьи. «Позывной вашего сына был «Миф». Сегодня этот позывной и имя вашего сына знает вся страна. Сотни украинских ребят хотят быть похожими на него», - сказал Порошенко.

«Когда Украина и украинский народ состоит из таких патриотов, как Василий Ярославович – мы непобедимы, - еще раз подчеркнул президент.