У Ющенко объяснили, почему Президент не пришел к депутатам
Есть куча дел более приоритетных
|Ирина ВАННИКОВА
Об этом сообщила УНИАН пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА.
По ее словам, В.ЮЩЕНКО планирует посвятить эту встречу обсуждению состояния надзора за соблюдением прав граждан на обращение и личный прием.
Сегодня же утром В.ЮЩЕНКО заслушает отчет председателя Днепропетровской областной государственной администрации Виктора БОНДАРЯ.
Также рабочим графиком в этот день предусмотрено провести совещание по вопросам усовершенствования государственной политики в сфере защиты прав собственности.
Кроме того, глава государства проведет ряд встреч, посвященных бюджетной политике, а именно: состоянию выполнения бюджета и финансированию спорта в целом и олимпийской сборной Украины, в частности.
Что касается конституционных норм о взаимодействии Президента и парламента, И.ВАННИКОВА напомнила, что В.ЮЩЕНКО выступит с ежегодным Посланием в Верховную Раду Украины в соответствии с Конституцией Украины.
Пресс-секретарь подчеркнула, что именно послание как стратегический документ, а не протокольное присутствие главы государства, во время открытия очередной сессии Верховной Рады является приоритетом при формировании рабочего графика Президента Украины.