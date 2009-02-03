У Ющенко объяснили, почему Президент не пришел к депутатам

Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО проведет встречу с генеральным прокурором Александром МЕДВЕДЬКО.

Об этом сообщила УНИАН пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА.

По ее словам, В.ЮЩЕНКО планирует посвятить эту встречу обсуждению состояния надзора за соблюдением прав граждан на обращение и личный прием.

Сегодня же утром В.ЮЩЕНКО заслушает отчет председателя Днепропетровской областной государственной администрации Виктора БОНДАРЯ.

Также рабочим графиком в этот день предусмотрено провести совещание по вопросам усовершенствования государственной политики в сфере защиты прав собственности.

Кроме того, глава государства проведет ряд встреч, посвященных бюджетной политике, а именно: состоянию выполнения бюджета и финансированию спорта в целом и олимпийской сборной Украины, в частности.

Что касается конституционных норм о взаимодействии Президента и парламента, И.ВАННИКОВА напомнила, что В.ЮЩЕНКО выступит с ежегодным Посланием в Верховную Раду Украины в соответствии с Конституцией Украины.

Пресс-секретарь подчеркнула, что именно послание как стратегический документ, а не протокольное присутствие главы государства, во время открытия очередной сессии Верховной Рады является приоритетом при формировании рабочего графика Президента Украины.