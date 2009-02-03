Сейчас Тимошенко выгодно уйти в отставку, но она не уйдет - эксперт

После отчета во вторник правительства в Верховной раде Юлия Тимошенко останется премьером. Такой прогноз в интервью «Немецкой волне» высказал директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала. По мнению эксперта, отставки правительства не будет - ни одна из политических сил не хочет брать на себя ответственность за последствия экономического кризиса.

Инициатива Партии регионов отправить правительство Тимошенко в отставку призвана в первую очередь повысить предвыборные рейтинги, убежден Виталий Бала. В то же время, случаем выступить с главной трибуны страны, по его мнению, воспользуется и сама глава Кабинета министров - Тимошенко в который раз будет отмечать свою роль консолидирующего и ответственного должностного лица.

«Отставка правительства будет только, когда будут договоренности о новой коалиции. Пока таких фактов мы не знаем. Как это ни парадоксально не звучит, но отставка Тимошенко сейчас не выгодна, ни Януковичу, ни президенту. Это просто повод для информационных атак и ударов друг против друга», - говорит Бала. Эксперт предполагает, что учитывая затруднительную экономическую ситуацию в стране и будущие президентские выборы, сейчас Тимошенко могло бы быть выгоднее уйти в отставку. Однако она на это не пойдет, считает директор Агентства моделирования ситуаций.