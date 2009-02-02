Членам БЮТ дано указание не обращать внимание на прогнозы

В Тернопольской области руководители районных организаций “Батькивщины”, в чьих районах поддержка БЮТ на внеочередных выборах в областной совет будет менее 35%, лишатся своих должностей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил председатель областной организации ВО “Батькивщина” Василий ДЕРЕВЛЯНЫЙ.

По его словам, БЮТ нацеливает своих представителей на 51% голосов избирателей. “Другого варианта не рассматриваем. Но если где-то будет получен результат меньше, чем на предыдущих выборах, когда мы получили 35%, то руководитель той районной организации должен подавать в отставку. Нужно тогда давать дорогу молодым, может, они что-то новое внесут, и собственно, в этом и заключается развитие партии, у нас молодые люди имеют перспективы”, – сказал В.ДЕРЕВЛЯНЫЙ.

При этом он отметил, что членам БЮТ дано указание не обращать внимания ни на какие рейтинги, какие бы прогнозы не озвучивались. “Нас не интересует, дают нам 20% или 40%. Мы понимаем, что если не приложить 100% усилий, то результата не будет. Поэтому четко сказано – не стоит успокаиваться данными рейтингов, а работать в каждом районе, каждом селе, только тогда можно рассчитывать на массовую поддержку”, – убежден В.ДЕРЕВЛЯНЫЙ.