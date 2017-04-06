Журналисты объяснили, как будет работать "безвиз" для Украины (видео)

"Действие безвизового режима с ЕС будет распространяться на страны Шенгенской зоны - это все страны ЕС минус Великобритания и Ирландия, которые требуют собственную визу. Швейцария, Норвегия, Исландия и Лихтенштейн не являются членами ЕС, но поддерживают систему", - говорится в сюжете DW в Twitter.

Журналисты рассказали, что въезд украинцам будет разрешен не дольше, чем на 90 дней в течение полугода. При этом путешествовать по Шенгену без виз могут только владельцы биометрических паспортов - это главное условие. В этом паспорте содержится информация об отпечатках пальцев владельца. Кроме того, пограничники могут дополнительно требовать определенные документы, чтобы проверить цель путешествия.

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"Приглашение от родственников или друзей, если вы посещаете близких; бронирование отеля, если вы путешествуете как турист; приглашения от деловых партнеров либо организаторов конференции, если цель визита - бизнес; приглашение из университета или подтверждение об участии в семинарах, если вы едете с учебной целью", - объясняют в DW.

Кроме подтверждения цели путешествия, могут требовать: обратный билет, чтобы убедиться, что вы вернетесь в Украину в отведенный срок; подтверждение финансовой состоятельности, которую доводят выпиской с банковского счета или же наличием наличности из расчета около 40 евро на сутки пребывания; медицинскую страховку.

Отмечается, что визитов может быть столько угодно, однако следует помнить: безвизовый режим не дает украинцам права работы в ЕС; это также не дает оснований для выезда на постоянное проживание. То есть в этих двух случаях украинцам нужна будет специальная виза.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля Европейский парламент поддержал предложение Европейской комиссии предоставить Украине безвизовый режим.