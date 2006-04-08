Ехануров знает как избежать ”азиатчины”

Первый номер избирательного списка блока «Наша Украина», премьер-министр Украины Юрий ЕХАНУРОВ считает «азиатчиной» подход к формированию парламентской коалиции, при котором сначала договариваются о должностях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в интервью журналистам в пятницу вечером.

«Когда говорят, что вот, начальника выбрать, а потом дальше договариваться – это азиатчина. Мы создаем парламентско-президентскую страну. Поэтому сначала надо договариваться, а потом говорить, кто идет на этот договор работать», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ.