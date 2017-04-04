СБУ может помочь России с расследованием теракта в Петербурге - Тандит

Служба безопасности Украины может помочь России с расследованием теракта в Санкт-Петербурге, если это будет необходимо. Об этом заявил советник главы СБУ Юрий Тандит, передает 112.ua.

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"Все государства, которые имеют опыт борьбы с терроризмом, откликнутся на любые заявления. Если нужно будет, мы тоже можем помочь, как и другие государства, которые уже сделали заявления", - сказал он.

По словам советника главы СБУ, у службы есть версии теракта, но говорить о них рано.

"Есть версии, мы их пока не комментируем", - отметил Тандит.

Как сообщал УНИАН, в Санкт-Петербурге 3 апреля во время отправления поезда произошел взрыв. Мощность взрывного устройства оценили в 200-300 граммов в тротиловом эквиваленте. В результате взрыва погибли 11 и ранен 51 человек.