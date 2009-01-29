Парламенту следует рассмотреть вопрос об ответственности правительства

Харьковский областной совет поддержал инициативу парламентской фракции Партии регионов рассмотреть в Верховной Раде вопрос об ответственности правительства Юлии ТИМОШЕНКО за нынешнюю ситуацию в стране.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление было принято сегодня на сессии облсовета по инициативе фракций Партии регионов и «Вече».

В дискуссии по этому вопросу на сессии выступили народные депутаты Украины Дмитрий ШЕНЦЕВ (Партия регионов), Алла АЛЕКСАНДРОВСКАЯ (КПУ) и Валерий КАМЧАТНЫЙ (БЮТ).

По словам Д.ШЕНЦЕВА, рассмотрение этого вопроса в Верховной Раде и соответствующие выводы помогут «остановить страну от сползания в пропасть».

Осуждая в целом деятельность правительства, А.АЛЕКСАНДРОВСКАЯ, в то же время, подвергла критике Партию регионов за то, что эта политическая сила, по ее мнению, «голосуя вроде бы за отставку ТИМОШЕНКО, всю полноту власти фактически передаст ЮЩЕНКО».

В свою очередь, В.КАМЧАТНЫЙ указал своим политическим оппонентам на бесплодность их действий, высказавшись за то, чтобы дать правительству спокойно работать и консолидироваться вокруг решения вопросов смягчения последствий экономического кризиса.