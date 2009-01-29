Литвин: нужно ли новое уголовное дело против Тимошенко?

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что отдельные политические силы пытаются втягивать “в политические разборки" Генеральную прокуратуру.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в программе “Шустер live” на телеканале “Украина”, комментируя заявление гепрокурора Александра МЕДВЕДЬКА о расследовании возможной причастности премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО к газовым сделкам.

“К сожалению, я могу констатировать, что пытается втягивать одна или другая сторона Генеральную прокуратуру в изнуряющие страну политические разборки”, - заявил В.Литвин.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 января, генеральный прокурор Александр МЕДВЕДЬКО заявил, что Генпрокуратура не установила причастности Президента Виктора ЮЩЕНКО к газовым сделкам.

В частности, по словам А.Медведько, учитывая заявления ряда политиков по этому поводу, Генпрокуратура провела проверку, но таких фактов не установила.

Вместе с тем А.Медведько отметил, что в Генеральную прокуратуру поступило обращение с просьбой проверить возможную причастность премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО к злоупотреблениям в газовой сфере.

По словам генпрокурора, соответствующая проверка проводится, и он надеется, что в первой декаде февраля будут результаты.