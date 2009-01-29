Криль: нужен не хороший премьер и полуживая экономика, а скорее наоборот

Партия “Единый Центр” призывает правительственных чиновников думать об экономике, а не о президентских выборах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, председатель «Единого Центра», народный депутат Игорь КРИЛЬ заявил: "В условиях кризиса действия любого правительства, в частности и правительства Ю.ТИМОШЕНКО, должны быть жесткими и серьезными. Это должны быть во многом непопулярные шаги, эффект от которых станет ощутимым для страны не ранее, чем через год, то есть после президентских выборов. И противоречие заключается именно в том, что кандидат в президенты Ю.ТИМОШЕНКО такие шаги предпринимать не может, потому что ей они не выгодны. Поэтому она их и не будет предпринимать".

Он считает, что логика действий правительства и его руководителя заключается в том, чтобы принимать решения, которые помогают расти политическому рейтингу, а не экономике. «Ю.ТИМОШЕНКО пытается путем подмены понятий, переложения ответственности на других оставить себе возможность быть "белой и пушистой". Но стране нужен не хороший премьер и полуживая экономика, а скорее наоборот. Потому такое правительство должно уйти в отставку", - отметил лидер “Единого Центра”.

По словам И.КРИЛЯ, до выборов еще целый год, и за это время еще есть возможность исправить ситуацию. Он считает, что для этого нужно сформировать профессиональное правительство, основанное на доверии между политическими силами.

“Подчеркиваю, на доверии между политическими силами, а не между их вождями. Вожди доказали свою непригодность. Они все хотят быть президентами. Вот пусть и идут на президентские выборы и дадут стране хотя бы полгода отдохнуть от них”, – заявил И.КРИЛЬ.