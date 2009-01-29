Копии газовых контрактов с Россией добирались до Ющенко 10 дней

Секретариат Президента Украины получил от НАК «Нафтогаз Украины» официальные копии контрактов с ОАО «Газпром» на поставку и транзит газа. Об этом сообщил Уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ сегодня журналистам в Киеве.

«Секретариат Президента получил официальные копии контрактов, с опозданием, но получил», – сказал он, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН.

Как сообщал УНИАН, 23 января первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК сообщал, что в Секретариате Президента еще нет официальных копий «газовых» контрактов.

Газовые контракты между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» были подписаны 19 января 2009 года в Москве. В частности, был подписан договор купли-продажи газа на 2009-2019 годы. Украина получила скидку в 20% от среднеевропейской цены на газ, которая в первом квартале 2009 года составляет 450 долл. за тыс. куб. м. Украинская сторона, в свою очередь, сохраняет ставку транзита в 2009 году на уровне 2008 года - 1,7 долл. за тыс. куб. м на 100 км. Цена будет изменяться по формуле ежеквартально. Объем поставки газа в Украину в 2009 году составит 40 млрд. куб. м. С 1 января 2010 года «Газпром» будет продавать газ Украине по рыночной европейской цене без скидок.

21 января первый заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Игорь ДИДЕНКО заявил, что НАК «Нафтогаз Украины» рассчитывает закупить в первом квартале 5 млрд. куб. м, во втором квартале – 10,5 млрд. куб. м, в третьем – 12 млрд. куб. м, в четвертом – 12,5 млрд. куб. м газа. По его словам, цена на первый квартал определена на уровне 360 долл. за тыс. куб. м, второй квартал – 270 долл., третий квартал – 219 долл. и четвертый квартал – 162 долл. за тыс. куб. м.