Кужель вылетит из регионалов еще быстрее, чем Богатырева?

Политсовет Партии регионов даст оценку заявлениям члена своей политической силы Александры КУЖЕЛЬ, направленным на поддержку действующего правительства.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Партии регионов.

В заявлении отмечается, что в то время, когда нынешнее правительство Украины “уничтожает предпринимательство, делает невозможными условия существования малого и среднего бизнеса”, позиция члена Партии регионов А.КУЖЕЛЬ, которая вместо того, чтобы выступать против такой политики и защищать малый и средний бизнес от авантюрных действий нынешнего премьер-министра, публично выступила в защиту Юлии ТИМОШЕНКО, вызвала глубокое возмущение у членов и сторонников политической силы.

«Звучат требования дать суровую оценку конформистской позиции А.КУЖЕЛЬ, которая является членом Партии регионов, и поставить вопрос о ее исключении из наших рядов. Этот вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании Политсовета Партии регионов», - отмечается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, 21 января А.КУЖЕЛЬ была назначена председателем Государственного комитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства. При этом А.КУЖЕЛЬ заявила, что не собирается покидать ряды Партии регионов, поскольку считает, что ее новая должность не политическая. Однако она не исключает, что может возникнуть вопрос о необходимости ее выхода из партии, но в этом случае вопрос будут рассматривать на Политисполкоме.

А.КУЖЕЛЬ является членом Партии регионов с июня 2007 года.