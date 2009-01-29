Кужель вылетит из регионалов еще быстрее, чем Богатырева?
Поддержки Тимошенко партия не простит...
Политсовет Партии регионов даст оценку заявлениям члена своей политической силы Александры КУЖЕЛЬ, направленным на поддержку действующего правительства.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Партии регионов.
В заявлении отмечается, что в то время, когда нынешнее правительство Украины “уничтожает предпринимательство, делает невозможными условия существования малого и среднего бизнеса”, позиция члена Партии регионов А.КУЖЕЛЬ, которая вместо того, чтобы выступать против такой политики и защищать малый и средний бизнес от авантюрных действий нынешнего премьер-министра, публично выступила в защиту Юлии ТИМОШЕНКО, вызвала глубокое возмущение у членов и сторонников политической силы.
«Звучат требования дать суровую оценку конформистской позиции А.КУЖЕЛЬ, которая является членом Партии регионов, и поставить вопрос о ее исключении из наших рядов. Этот вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании Политсовета Партии регионов», - отмечается в заявлении.
Как сообщал УНИАН, 21 января А.КУЖЕЛЬ была назначена председателем Государственного комитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства. При этом А.КУЖЕЛЬ заявила, что не собирается покидать ряды Партии регионов, поскольку считает, что ее новая должность не политическая. Однако она не исключает, что может возникнуть вопрос о необходимости ее выхода из партии, но в этом случае вопрос будут рассматривать на Политисполкоме.
А.КУЖЕЛЬ является членом Партии регионов с июня 2007 года.