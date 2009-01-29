У Ющенко объяснили назначение Хорошковского

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО назначил Валерия ХОРОШКОВСКОГО на должность первого заместителя председателя Службы безопасности Украины, поскольку не хотел терять в системе исполнительной власти достаточно профессионального и перспективного специалиста.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК.

«Среди тех структур, на которые он (Президент) непосредственное имеет влияние, нашел ему (В.ХОРОШКОВСКОМУ) достойное место», - сказал А.ШЛАПАК.

При этом он подчеркнул, что с юридической точки зрения в том, что указ о назначении В.ХОРОШКОВСКОГО на новую должность появился до его увольнения с прежней должности, никаких проблем и вопросов нет.

«Президент работал определенным образом на упреждение, поскольку понятно было, что после позавчерашнего интервью Валерия Ивановича сотрудничества у него с правительством уже не будет. Конфликт зашел почти в криминальную плоскость, поскольку речь идет сейчас о требовании от имени премьер-министра подписывать документы, которые, по мнению В.ХОРОШКОВСКОГО, нельзя подписывать с точки зрения права», - сказал А.ШЛАПАК.

Справка УНИАН. 24 января премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что Государственная таможенная служба должна осуществить таможенное оформление природного газа в объеме 11 млрд. кубометров, который НАК «Нафтогаз Украины» приобрел в ОАО «Газпром» и который уже находится в украинских газовых хранилищах. Об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила, комментируя заявление председателя Гостаможслужбы В.ХОРОШКОВСКОГО о невозможности растаможивания газа из ПГХ, поскольку его владельцем является компания «РосУкрЭнерго». «Как оказалось, ХОРОШКОВСКИЙ и ФИРТАШ – одна команда, но в то же время все будет растаможено, все будет сделано как следует, и никто у народа Украины не заберет газ, который ему принадлежит. Никто!»,- сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

27 января "Украинская правда" опубликовала интервью В.ХОРОШКОВСКОГО под заголовком "Все люди для Тимошенко являются ресурсом для потребления", в котором он резко высказывается о действиях премьера.

28 января Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО назначил В.ХОРОШКОВСКОГО первым заместителем председателя СБУ.

В тот же день правительство освободило его от должности председателя Государственной таможенной службы Украины.