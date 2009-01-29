Заседание СНБО опять отменили, теперь - из-за Богатыревой

Завтра, 30 января, заседания Совета национальной безопасности и обороны не будет из-за отсутствия в стране секретаря СНБО Раисы БОГАТЫРЕВОЙ.

Об этом УНИАН сообщил источник в Секретариате Президента.

Также собеседник агентства проинформировал, что сейчас продолжается подготовка материалов к заседанию СНБО, в том числе и по “газовому вопросу”.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА, в связи с экономической ситуацией в стране глава государства Виктор ЮЩЕНКО принял решение не ехать на международный экономический саммит в Давос (Швейцария), и делегировал вместо себя на форум Р.БОГАТЫРЕВУ.