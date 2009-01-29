У Ющенко торопят с изменениями в бюджет

Рост текущей задолженности перед работниками бюджетной сферы грозит разбалансированием бюджетных отношений и существенным ухудшением социально-экономической ситуации в регионах, заявил заместитель главы Секретариата Президента Украины Роман БЕССМЕРТНЫЙ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, по словам Р.БЕССМЕРТНОГО, местные бюджеты ослаблены из-за падения промышленного производства и объемов строительства, и как следствие – из-за ухудшения ситуации на рынке труды и снижения налоговых поступлений, в частности налога на доходы физических лиц.

Р.БЕССМЕРТНЫЙ сообщил, что сейчас ситуация в регионах выравнивается за счет краткосрочных займов, которые привлекаются с Единого казначейского счета. В то же время, по его мнению, этого ресурса надолго не хватит, поскольку по состоянию на 28 января госбюджет по общему фонду выполнен лишь на 51,5%, в то время как год назад этот показатель составлял 76,1%.

Заместитель главы Секретариата Президента отметил, что проблемы в регионах обостряются из-за недостаточности и несвоевременности перечисления средств из Госбюджета для выполнения государственных полномочий. «Из-за социально-экономических проблем в регионах существенно уменьшаются поступления общегосударственных налогов и сборов. Недовыполнение плана по ним приводит к недополучению регионами дотации выравнивания. По состоянию на 26 января она перечислена лишь на 35,5% от временного расписания на январь 2009-го. Как следствие, в регионах увеличивается бюджетная задолженность по зарплате, и возникают проблемы с функционированием заведений медицины, образования, культуры. Существует реальная угроза дефицита Пенсионного фонда», – заметил Р.БЕССМЕРТНЫЙ.

По его словам, наихудшая ситуация с задолженностью перед работниками бюджетной сферы сложилась в Луганской области, и по состоянию на 26 января этого года она составляет 162 млн. гривень, в Черниговской – 39 млн., Винницкой – 38 млн., Донецкой областях – 22 млн.

Р.БЕССМЕРТНЫЙ убежден, что без системной поддержки правительства региональная власть бессильна в нынешней ситуации. «Необходимо срочно принимать изменения к Закону о Госбюджете-2009, иначе уже в феврале в Украине возникнут серьезные проблемы с выплатой пенсий и зарплат работникам бюджетной сферы», – подчеркнул Р.БЕССМЕРТНЫЙ.