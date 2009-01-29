Квитанции со штрафами от МВД получили Черновецкий и жена Луценко

Благодаря приборам автоматической фиксации нарушений на дорогах квитанции со штрафами получили мэр Киева Леонид Черновецкий, много депутатов и офицеры центрального аппарата МВД.

Об этом в интервью "Сельским вестям" рассказал министр внутренних дел Юрий Луценко.

"Те, кто гоняет по трассе Киев-Одесса, жалуются: пока доедем, имеем пять снимков нарушений, зафиксированных прибором автоматической фиксации", - начал Луценко.

"Я именно это и обещал, что не будет останавливать жезлом водителя возможный взяткополучатель. Будет стоять камера, которая будет выявлять каждое нарушение. Камеры и выявляют", - добавил он.

По словам Луценка, "мэру Киева Черновецькому уже выписали две квитанции, народным депутатам - сотни".

"Но в поле зрения приборов попались и много офицеров из центрального аппарата МВД. В конце концов, моя жена получила две квитанции. Все платят, потому что в ином случае сумма штрафа за две недели удваивается", - объяснил министр.

При этом Луценко подчеркнул, что у него нет плана сбора штрафов: "Но у меня есть план, а точнее, сверхзадание - уменьшение смертности на дорогах".

Вместе с тем министр отметил, что проблемы милиции надо решать общими усилиями. "Потому что не может быть идеальной милиции в стране, где коррупция проела все: учебные заведения, больницы, государственный аппарат, суды, правоохранительные структуры", - объяснил он.

"Очень показательна ситуация на дорогах. Каждый раз, когда мне говорят о взяточничестве ГАИ, я призываю - не давайте взяток. Тем не менее, люди считают возможным втиснуть взятку, отъехать сто метров и сказать: "У Луценко – коррупция", - возмутился Луценко.

"Я понимаю банальность этих вещей, но начинать каждому нужно с себя. Если мы привыкли, что со взятками легче - не ропщите на взяточничество. Конечно, это не снимает с меня большей, чем с каждого гражданина, ответственности", - добавил он.

Украинская правда