Криль считает, что с Тимошенко должна разобраться Герман

Дело о давлении на телеканал "Интер" со стороны премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО должен рассмотреть парламентский Комитет по вопросам свободы слова. Об этом идет речь в обращении лидера партии “Единый Центр”, народного депутата Игоря КРИЛЯ к председателю этого комитета Анне ГЕРМАН.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Единого Центра”, в обращении отмечается: «Попытки Юлии ТИМОШЕНКО взять под контроль отечественные медиа должны стать предметом обсуждения Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информации».

И.КРИЛЬ заметил, что акционер телеканала «Интер» Валерий ХОРОШКОВСКИЙ в интервью одному из интернет-изданий заявил, что на него оказывалось давление премьер-министром Ю.ТИМОШЕНКО с целью влияния на программное наполнение и редакционную политику канала. Кроме того, отметил И.КРИЛЬ, в интервью отмечалось, что Ю.ТИМОШЕНКО давала конкретные рекомендации В.ХОРОШКОВСКОМУ относительно содержания и характера освещения актуальных политических тем и предлагала уволить конкретных журналистов «Интера».

По мнению И.КРИЛЯ, эта информация должна быть рассмотрена Комитетом ВР по вопросам свободы слова.

Он также считает, что «премьер-министр должна предоставить комитету письменные объяснения относительно обстоятельств, изложенных в интервью одного из владельцев канала».

И.КРИЛЬ напомнил, что информацию о переговорах относительно продажи акций телеканала «Интер» Ю.ТИМОШЕНКО недавно подтвердила и сама премьер-министр. «Такие действия являются вопиющим нарушением свободы слова и недопустимы в демократической стране. Фактически, руководитель правительства хочет вернуть страну во времена медведчуковских темников», - отметил народный депутат.

И.КРИЛЬ считает, что эта информация должна стать предметом особого рассмотрения журналистских и профсоюзных организаций, СМИ, освещающих деятельность масс-медиа. К тому же, по его мнению, свою позицию относительно этих фактов должен обнародовать Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания. «Попытка Ю.ТИМОШЕНКО влиять на деятельность журналистов должна получить достойный ответ. Это возможно в случае широкого общественного обсуждения этой темы», - сказал И.КРИЛЬ.