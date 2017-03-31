НАТО подтверждает солидарность с Украиной и не признает аннексию Крыма, - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявляет, что Альянс подтверждает солидарность с Украиной и не признает незаконную аннексию Россией Крыма.

Об этом он заявил в начале заседания Комиссии НАТО-Украина, в котором впервые принимает участие секретарь Государственного департамента США Рекс Тиллерсон.

"Мы встречаемся сегодня, чтобы снова подтвердить солидарность НАТО с Украиной, когда суверенитет и территориальная целостность страны продолжает нарушаться агрессивными действиями России", - подчеркнул Столтенберг.

"Союзники НАТО говорят в один голос: мы не признаем и не будем признавать незаконную аннексию Крыма", - заявил он.

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Также генсек отметил, что союзники по Альянсу обеспокоены незначительным прогрессом в выполнении Минских соглашений для достижения мирного урегулирования на востоке Украины.

"На самом деле, со времени нашей последней встречи в декабре, ситуация с безопасностью ухудшилась", - заявил Столтенберг.

Он отметил, что в связи с этим сегодня на заседании Комиссии НАТО-Украина будет обсуждаться путь продвижения вперед, а также будет оценен прогресс Украины в осуществлении реформ.

"И мы снова заявим о политической и практической поддержке Украины", - сказал генсек НАТО.

Как сообщал УНИАН, сегодня Комиссия Украина-НАТО, которая проходит в рамках заседания глав МИД государств-членов НАТО рассмотрит ситуацию с безопасностью на Донбассе и прогресс Украины в осуществлении реформ. Сегодня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс продолжает оказывать поддержку Украине в сфере киберзащиты и реформировании системы командования и управления, а также в сфере медицинской реабилитации.