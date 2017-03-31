НАТО продолжает оказывать поддержку Украине в сфере киберзащиты – генсек Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявляет, что Альянс продолжает оказывать поддержку Украине в сфере киберзащиты и реформировании системы командования и управления.

Об этом он сказал на пресс-конференции перед началом министерской встречи на уровне глав МИД стран - членов Альянса в Брюсселе.

«Мы завершим министерскую встречу заседанием Комиссии НАТО-Украина», - сказал Столтенберг.

Он снова заявил, что это заседание станет «решительным сигналом Альянса в неизменной приверженности Украине».

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«Наша поддержка является одновременно политической и практической. И мы оказываем помощь по различным направлениям, в том числе в сфере киберзащиты, командования и управления и медицинской реабилитации», - сообщил Столтенберг.

Как сообщал УНИАН, сегодня Комиссия Украина-НАТО, которая пройдет в рамках заседания глав МИД государств - членов Альянса рассмотрит ситуацию с безопасностью на Донбассе и прогресс Украины в осуществлении реформ.

В этом заседании примет участие министр иностранных дел Украины Павел Климкин.